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Триумф зеленой повестки: электричество в ЕC Стало БЕСПЛАТНЫМ

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Цены на электричество в Европе стали отрицательными. Геоэнергетика Инфо
Энергия солнца и ветра облегчает Европе жизнь без российского газа. В подавляющем большинстве стран Евросоюза стоимость электроэнергии ушла в отрицательные значения, то есть генерирующие компании должны были приплачивать потребителям за то, что они пользовались электроприборами во всем их промышленном и бытовом разнообразии. В Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и странах Прибалтики в течение указанных шести часов цена одного мегаватт-часа составила минус 41 цент. Единственным исключением стала Польша, где за ту же единицу просили 40 евро. Причина случившегося, на первый взгляд, прекрасна и отражает успехи западного мира на пути к светлому безуглеродному будущему. Стоимость электричества рухнула ниже нулевой отметки из-за перепроизводства на альтернативных источниках, а именно на ветряках и солнечных панельных электростанциях.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z0821BrRQOs
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