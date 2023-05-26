Найти и исцелить. Документальный фильм (1986)
Об известном ученом, сотруднике Сибирского института физиологии и биохимии растений, фитотерапевте Викторе Васильевиче Телятьеве, посвятившем жизнь изучению свойств лекарственных растений и использования их в народной медицине.
Иркутсктелефильм 1986
Автор сценария – А. Голованов
Режиссер – Владимир Самойличенко
Оператор – Геннадий Карташов
#НайтиИИсцелить #растения #ЛекарственныйРастения #медицина
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