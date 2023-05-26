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Китайский мирный план

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Западная пресса пишет о некоторых моментах "китайского мирного плана", который в ходе дипломатических контактов продвигает МИД КНДР.

1. Немедленное прекращение огня.
2. Сохранение за РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
3. Укрепление стратегической автономии Евросоюза.
4. Восстановление и укрепление доверия между Россией и Украиной.
5. Восстановление и укрепление доверия между Россией и ЕС.

Если все так как пишут, то США конечно его отвергнут.
Стоит также отметить, что сегодня Медведев заявил, что никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.
Так что перспективы данной инициативы Китая выглядят мягко говоря туманными.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8383057.html
Метки: война на украине, Китай, кнр, Россия, США
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