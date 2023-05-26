Китайский мирный план
Западная пресса пишет о некоторых моментах "китайского мирного плана", который в ходе дипломатических контактов продвигает МИД КНДР.
1. Немедленное прекращение огня.
2. Сохранение за РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
3. Укрепление стратегической автономии Евросоюза.
4. Восстановление и укрепление доверия между Россией и Украиной.
5. Восстановление и укрепление доверия между Россией и ЕС.
Если все так как пишут, то США конечно его отвергнут.
Стоит также отметить, что сегодня Медведев заявил, что никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может.
Так что перспективы данной инициативы Китая выглядят мягко говоря туманными.