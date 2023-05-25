Вливание денег в Украину откладывается: США важнее Госдолг
США не даст денег Украине: для Америки важнее Госдолг. Геоэнергетика Инфо
Финансирование Украины может быть прекращено на неопределенный срок из-за разбирательств в США с потолком государственного долга. С учетом недавно обнаруженной ошибки, оставшиеся средства на помощь Украине составляют 14 миллиардов долларов. Согласно некоторым оценкам, данной суммы может хватить Киеву не дольше чем до сентября 2023 года. США в январе 2023 года достигли верхней планки ранее установленного госдолга США в размере 31,381 триллиона долларов. Сейчас Белый дом требует от конгресса поднять ее без каких-либо предварительных условий.
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