

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой народной республики и Розовка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ За сутки потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Райгородка и Червоная Диброва Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.



На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений «Южной» группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

◽️ Кроме того, уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка Донецкой народной республики.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Нестерянка Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Владимировка Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки на данных направлениях потери противника составили до 110-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.



На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102-х районах.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Червоная Диброва, Кременная, Житловка, Затишное, Новокраснянка Луганской народной республики, Светлодарское, Евгеновка, Зеленый Гай Донецкой народной республики, Чубаревка Запорожской области, а также Каиры Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4321 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9298 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10447 единиц специальной военной автомобильной техники.