Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика

Фактор Талибана

0 0


Согласно заявлению Шойгу, США перебрасывают боевиков из различных подконтрольных террористических группировок в Афганистан, чтобы дестабилизировать регион.

С уходом США из Афганистана, их возможности влиять на процессы в Средней Азии снизились, так как именно Афганистан служил главной операционной базой в регионе. Стабильный режим талибов ведущий дела с Россией, Китаем и Ираном для США как кость в горле, поэтому его будут расшатывать путем поддержки ИГИЛ и подпитки внутренних радикальных фракций внутри Талибана, чтобы расколоть талибов и погрузить Афганистан в привычную войну все против всех под соусом растущей наркоотрасли.

С точки зрения противодействия этой американской стратегии разумно было бы ускорить процессы признания Талибана и работу с умеренными фракциями талибов заинтересованных в искоренении ИГИЛ и экономическом развитии Афганистана. Для России Афганистан в среднесрочной перспективе может стать выгодным рынком, а также важной транзитной страной при прокладывании торговых и ресурсных коридоров в другие страны центральной Азии.

Без стабильного правительства в Кабуле подключение Афганистана к региональным экономическим проектам будет затруднительно. США об этом знают, поэтому будут шатать талибов любыми средствами. ИГИЛ (вилаят Хорасан), это один из инструментов, но далеко не единственный.

PS. Из недавнего стоит отметить визит правительственной делегации Талибана в Татарстан, где было объявлено о большом интересе талибов к увеличению закупок российской нефти. Россия уже поставляла талибам нефть и зерно в рамках нарастающих торговых отношений.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8379220.html
Метки: афганистан, ИГИЛ, иран, Китай, Россия, средняя азия, США, талибан
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 июля 2020
Оговорочки в строю...
Константин Никифоров. «Большая игра» с Китаем

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru