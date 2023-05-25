Что для планеты означает конец прогресса. Андрей Фурсов
Четвертая лекция из цикла «Мир асимптоты» от Института Перспективных Исследований. Эпоха вечного прогресса заканчивается на наших глазах. Мы вползаем в состояние, которое очень напоминает мир после крушения Римской империи и кризис средневекового общества XIV-XV веков. Нужно готовиться жить и действовать в условиях очень высокой неопределенности, потому что эта ситуация надолго. В студии Андрей Фурсов.
Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/zuymgt-tel
Предыдущая лекция “Как нам пережить кризис перерождения мира. Андрей Фурсов”: https://www.youtube.com/watch?v=jXADTQqxhjE&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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#ДеньТВ #фурсов
Смысл простой. Байден объявил что дефота не будет. На самом деле доллару для существования необходимо найти еще одну “украину”. Негры в Африке давно все поняли и их не нае**шь. А тупорылых типа “хохлов” уже не найти. Сейчас сделана ставка на революцию в Беларуси чтобы ее сделали поляки. Выращенной ручной оппозиции много, и у поляков очень зависимое положение от США. На самом деле и здесь ничего не получится. Поэтому единственный путь у мирового сообщества евреев это самоубийство с убийством всех вокруг. Это мировая ядерная война. Потому что евреи не смогут и боятся жить своим трудом на свои заработанные.
США собирают дань со всей Европы в виде вытеснения с рынков, утекающих капиталов и просто долларов, маржи за обход санкций, новых оборонных заказов
под угрозой эскалации конфликта для начала на Польшу, а там, как пойдет
Чу мне интересно, кто вас с Мариной зомбирует бредом? Разбиваем бред по порядку. США в одиночку и вместе с Нато не могут вести одновременно две войны как на Украине. Это экономически не выгодно, и зачем, когда одной вполне хватает. Второе, наполнение доллара от войны мало зависит, зависит волотильность курса, но не сам принцип. Принцип же в том что доллар и внешний долг США это заначка мужика, по понятиям барыги, а не нищеброда. Ответь сам себе вначале, когда нет бакса куда барыга будет добычу прятать? В зайчики, в рубли,в какие каборванцы? По твоему все нищебродами должны быть? Так не бывает и никогда не будет такого. С чего ты решил что евреи, именно они хотят всех холопов извести. Они че лес валить пойдут, уголь копать, мыть подъезды. Цивилизация огромная мануфактура, если останется золотой лимон то ездить будут на ослах, и не у всех будет железный нож, снова на камни перейдут. Евреи хотят в каменный век? Поищи такого еврея.
а разве хохлам было выгодно отдать свои земли ,разгромить заводы ,уничтожить полностью медицину,образование и главное !!!-отдать своих сотни тысяч молодых парней ,еще не оставивших потомства и кому !!!гиенам жидосаксам и за что?? за понюх кокаина …Где здесь логика и разум??Твои уже пустые доллары?? этого стоят??Но ведь получилось же с хохлами ,почему не повторить с пшеками и змагарами в Рб..Эти конечно похитрей ,вот сыну пишет приехавший туда на заработки -закрывают вокзал и хохлов отлавливают ,если нет поручительства пшека работодателя ,оправляют обратно..До последнего,так до последнего хохла..Что защищаешь евреев?и саксов?7не сдерживаешься ?будь хоть нейтральным…
поэтому их радио Сурков ,через Богомолова(этому слабо так проникновенно писать) предложил мир тупому охлосу Рускам и прикупленным Х/В Котам худой мир-мол мы же привыкли к Особнякам и будем вести себя хорошо,скоро впустят Песковы мамок гомосятских Аллок с Максами -негде тем издеваться над гусскими за их деньги.Тем более, что деньги теперь у госзаказов ..интересно как они породнят ужа и гадюку
разумеется, могут втянуть Польшу в очередной суицид, на это раз безвозвратный
потому эта реальная угроза и является действенным политическим рычагом на всю Европу
однако, как уже не раз разъяснял, использование угрозы как инструмента политического давления и реализация угрозы на деле — две большие разницы
опять же у польского руководства есть определенный люфт для маневра, чтобы даже при заходе на Запукру не вступать в прямой боевой контакт с Россией. Тогда занятость на южном фланге будет оправданием отсутствия активности на северном
и тем более в интересах Польши (как и России) сохранять белорусский буфер
опять же в Минске уже запланирована трансформация власти весной в сторону делукашизации, так что есть повод для активизации работы на политическом, а не военном поле. Потому как военная напряженность будет играть на белорусских выборах не в пользу пропольских кандидатов и сил
а “делукашизация” в явном виде? бацьку на пенсию?)
это как пойдет — пока что на почетную должность “аятоллы”
только вот Белоруссия — не Иран, и главный тут — кто будет работать напрямую с Кремлем
поначалу естественно Кремль будет работать с разными конкурирующими фигурами, включая экс-батьку. Но это уже будет демонополизация батькиной роли
Я очень надеюсь, что из Белоруссии не удастся сделать еще одну Украину или даже Грузию и что в Белоруссии у наших служб все схвачено.
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для военного переворота нужны военные))) а не то что заседает в Минске
в виде закамуфлированной под переворот интервенции, как было в Киеве, тоже невозможен, хотя бы из-за наличия российского спецназа (для охраны АЭС и возможно ТЯО)
п.с. неймется цукам польсколитовским?с жидами ? Но второй же ошибки не будет? Медведчуков же вроде не видать и вообще всё тихо..