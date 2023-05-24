Европа переиграла Газпром: Газовый Шантаж РФ провалился
Евросоюз провел первую совместную закупку газа. Геоэнергетика Инфо
На тендере по совместной закупке газа в ЕС предложения превзошли спрос. Подведение итогов тендера на совместные закупки газа не означает окончательного согласования поставок, о подписании контрактов еще придется договариваться. Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович считает успехом предложения поставщиков в рамках объявленного ЕК на минувшей неделе тендера по совместной закупке газа государствами ЕС. Российский газ из совместных закупок исключается.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #сша #спг #европа #энергетическийкризис #политика #lng