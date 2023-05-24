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Европа переиграла Газпром: Газовый Шантаж РФ провалился

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Евросоюз провел первую совместную закупку газа. Геоэнергетика Инфо
На тендере по совместной закупке газа в ЕС предложения превзошли спрос. Подведение итогов тендера на совместные закупки газа не означает окончательного согласования поставок, о подписании контрактов еще придется договариваться. Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович считает успехом предложения поставщиков в рамках объявленного ЕК на минувшей неделе тендера по совместной закупке газа государствами ЕС. Российский газ из совместных закупок исключается.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YoBDn6ydKh8
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