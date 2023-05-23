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Госдума запретила польским фурам ездить в Россию

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Госдума запретила польским фурам ездить в Россию

Депутаты Государственной Думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.

В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России.

Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся. (с) Володин

PS. Давайте еще с Катынью разберемся…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8375710.html
Метки: володин, государственная дума, Катынь, польша, поляки, санкции
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18273 16695
    Руса час назад

      Правильное решение, поддерживаю.
      Не надо плевать в колодец, из которого пьешь.

    • 10972 8352
      чужой час назад

        Нужно запретить полякам ср*ать и мыться в России, даже если они без фуры.

      • 29486 25012
        марина час назад

          один день и решение будет найдено -оформлять на кого-то ,перецепляться , взятка -все это уже было и не работало…КАк и санкции на поставки из ЕС…Все идет ,сколько хочешь ,но по тройной цене,поскольку делают документы через Казакстан там или др.Все это живые источники мзды…никакой радости..

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