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Призраки Будущего Китая (Ведута, Сафаров)

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Китай становится все более важным игроком на мировой арене. Крепнут и российско-китайские связи. Всё чаще речь идёт о совместном противостоянии западному укладу. Но есть ли в самом Китае альтернатива этому “западному курсу”? Готов ли Китай сегодня предложить свою самобытную модель, как в Китае понимают “плановую” экономику и чему сегодня китайцы хотят поучиться у нас – говорят доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута и политолог Руслан Сафаров

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#ЕленаВедута #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dcpHm1S6X2c
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