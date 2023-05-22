Призраки Будущего Китая (Ведута, Сафаров)
Китай становится все более важным игроком на мировой арене. Крепнут и российско-китайские связи. Всё чаще речь идёт о совместном противостоянии западному укладу. Но есть ли в самом Китае альтернатива этому “западному курсу”? Готов ли Китай сегодня предложить свою самобытную модель, как в Китае понимают “плановую” экономику и чему сегодня китайцы хотят поучиться у нас – говорят доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута и политолог Руслан Сафаров
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