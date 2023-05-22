ЛНЦ в иерархии социальных образований (как и ЛЦ) занимают промежуточное положение между государствами и общей цивилизацией — они больше любого государства-современника и меньше всего человечества (рис. 1).

Локальная научная цивилизация (ЛНЦ) — это социальная организация людей, которая имеет свой неповторимый социокультурный облик и развивается в своем уникальном географическом пространстве на протяжении тысяч лет. При этом ЛНЦ отличается от других разновидностей локальных цивилизаций тем, что они на протяжении сотен лет вносит в мировую науку и технологию свои новые достижения и тем самым поднимает все человечество на следующую ступень развития.

Среди подмножества ЛЦ автор в работе «Эстафета цивилизаций» выделил еще меньшее подмножество — локальные научные цивилизации (ЛНЦ), определение основных отличительных черт которых и будет дано в данной работе.

Основные положения теории ЛЦ были разработаны в XIX…XX вв. рядом известных теоретиков, таких как Данилевский, Тойнби, Шпенглер, Гумилев, Хантингтон и др.

Существует множество разных социальных форм, таких как семья, племя, народ, народность, государство, царство, держава, империя, локальная цивилизация, культура, цивилизация . .. Среди этого большого множества можно выбрать небольшое подмножество локальных цивилизаций (ЛЦ), которых за всю историю человечества было не более двух десятков. Часть ЛЦ живет до сих пор, часть исчезла, а часть существует (такие, как Атлантида) только в мифах.



ЛНЦ в развитом состоянии имеют численность выше 10 млн. человек (в Др.

Египте). Современная цивилизация Запада — миллиард человек.

Каждая ЛНЦ является завершающей стадией (апексом) развития одной из человеческих метакультур, имеющей свой особый набор гаплогрупп. Культуры живут на порядок дольше, чем цивилизации (рис. 2).



Рис. 2



В качестве примера можно привести историю двух метакультур, на базе которых возникли две цивилизации — западная (Эрбины) и русская (Эраны), которые возникли более 20 тысяч лет назад примерно в одном месте и прошли длительный путь изменений и развития, пока на этих ветвях не созрели плоды ЛНЦ (рис. 3).



За всю историю человечества можно достоверно выделить лишь семь ЛНЦ: Древний Египет, Вавилон, Древний Китай, Индо-арабов, Античность, Запад и Россию.



Еще несколько ЛЦ находятся в первой фазе развития (по С. Хантингтону), в которой еще не очень понятно, будут ли они полноценными ЛНЦ, либо — всего лишь обычными ЛЦ. В первую очередь речь идет о Латиноамериканской ЛЦ.

Если ЛЦ не внесла заметный, отмеченный письменными источниками вклад в развитие мировой науки, то она не может быть отнесена к ЛНЦ.



Например, цивилизации Хараппы или Белуджистана — это, судя по отсутствию следов влияния на мировую науку — обычные ЛЦ.

Каждая ЛНЦ начинает свое развитие в свое время и в своем географическом регионе. На временной оси видно, что каждая ЛНЦ зарождается с периодом кратным 500 лет.

Первая достоверно идентифицированная ЛНЦ стартовала 5000 лет назад в долине реки Нила (рис. 4).



Каждая ЛНЦ вбирает в себя достижения всех предыдущих ЛНЦ, и опирается в построении своей научной картины мира на все, что было накоплено до нее человечеством (в пределах информационной доступности).



В настоящее время мир живет на базе достижений ЛНЦ Запада, которая вобрала в свой культурно-научный «кейс» практически все, что смогла впитать из великого наследства человечества.



Очередной в эстафете цивилизаций — Русской (в будущем — планетарно-космической) предстоит расширить культурный и научный фундамент, вскрыв неизвестные западной культуре пласты истории, и увеличив размерность модели научного познания еще на одно измерение — четвертое (масштабно-иерархическое).



Что позволит всему человечеству выйти на новый уровень технологического развития и опереться уже на эфирную энергетику.

Рождение любой ЛНЦ отмечается шестью ключевыми событиями (рис. 5):



1. Созданием собственной письменности (на базе предыдущей архаической) и постепенным переходом на нее всего населения (например, на глаголицу Кирилла и Мефодия).

2. Написанием на новом для ЛНЦ языке базисной религиозной книги (условно говоря, своей «библии»). Либо перевод базисной книги на свой язык (как это было с Библией для западной и русской ЛНЦ).

3. Политическим объединением ранее разрозненных фрагментов зародышевой государственности будущей ЛНЦ под единым управлением с единой столицей и единым правителем (например, создание Франкского государства или образование Киевской Руси).

4. Принятием единой веры (условно говоря — «крещение»).

5. Написанием своего Права (например, «Правды» Ярослава Мудрого).

6. Началом летописной хронологии ЛНЦ (например, началом хронологии Руси Нестором-летописцем)



Шестиактный процесс рождения каждой ЛНЦ происходит всегда в одной и той же последовательности вокруг условной «даты рождения» ЛНЦ, которая всегда «привязана к хронологии от РХ.



Поэтому всегда на хронологической оси человечества время рождения можно привязать к круглой дате.



Например, для западной ЛНЦ — к 500-му году, для русской ЛНЦ к 1000-му году. И сам процесс «родов» при этом всегда укладывается в промежуток времени +/– 125 лет.

Так, если сравнивать зарождение западной ЛНЦ и русской, то все шесть событий (рис. 6) находятся на временной оси в относительно разных местах, но в одинаковой последовательности и в интервале 250 лет (рис. 7).







Завершение основной жизни каждой ЛНЦ сопровождается крахом Мировой Империи — ее финальной политической формы.

Три последние в эстафете ЛНЦ не создали собственной религии и «библии», а пользуются ранее созданными религиозными учениями, основанными на Библии. Запад и Латинская Америка — католическим и протестантским, Россия — православным.

Изменения происходят со временем и в тенденциях создания базисного языка для ЛНЦ. Если у ранних цивилизаций он создавался для единого общения сразу, то для Западной ЛНЦ он был постепенно выбран как один из европейских языков — английский.

Полноценное развитие ЛНЦ длится в среднем 2000 лет.

До этого главного периода жизни (в 2000 лет) идет медленное заселение и освоение будущей географической базы (территории-ядра) в течении не менее чем 1000 лет.



Затем начинается основной период жизни в 2000 лет (в четыре этапа по 500 лет).



После завершения (разрушения Мировой Империи) ЛНЦ живут по инерции как фрагмент бывшей великой цивилизации в форме какой-либо империи еще тысячу лет (пример — Византия).



Итого, они живут отдельной жизнью около 4000 лет = 1000+2000+1000 лет (рис.. 8).





Целостно государственный период составляет 3000 лет. Затем народ и культура ЛНЦ навсегда теряют свою государственную самостоятельность, культурную идентичность и становятся «наполнителем» для следующих ЛНЦ.



Последнее произошло уже с тремя ЛНЦ — египетской, вавилонской и античной.



Китайская и индо-арабская ЛНЦ еще не завершили полного цикла своего развития и более того, в связи с предстоящей гармоничной сверткой всего человечества, возможно и сохранят свою цивилизационную самостоятельность.

Основной период развития ЛНЦ, который длится 2000 лет, состоит из 4 этапов по 500 лет каждый: детство, юность, молодость, зрелость (рис. 9).



Творческим этапом каждой ЛНЦ является 3-й этап в 500 лет (молодость), в который она создает свою науку. На 4-м этапе (зрелость) каждая ЛНЦ создает Мировую Империю в пределах доступного для нее политического влияния.



ЛНЦ обладают следующим обязательным набором уникальных свойств:



1. Своя территория.

2. Свой исторический отрезок жизни.

3. Свой народ, который составляет ядро ЛНЦ.

4. Своя письменность.

5. Своя мифология и религия.

6. Своя система гражданских прав.

7. Свой вариант мировой истории.

8. Своя космогония.

9. Свое мировоззрение.

10. Своя научная парадигма.

11. Своя главная основа жизнедеятельности.

12. Свои уникальные достижения в области развития науки и технологий.

Некоторыми из этих свойств (пп. 1-6) ЛНЦ обладают уже на 1-м этапе своего развития. Другие свойства ЛНЦ приобретает после завершения 3-го этапа развития.

ЛНЦ эволюционируют вместе с человечеством (точнее человечество эволюционирует благодаря развитию ЛНЦ).



Первые 4 цивилизации были речными, Античность — морская, Запад — океаническая цивилизация (рис. 10).



России предстоит создать планетарно-космическую цивилизацию (рис. 11), в которой основной производительной силой станет творчество (рис. 12).

Рис. 11.

Рис. 12



Основной творческий этап своего развития России еще предстоит пройти (рис. 13).





В это же время цивилизация Запада не сможет ничего дать мировой науке, но она будет создавать политическую Мировую Империю Запада (рис. 14).

С. Сухонос



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