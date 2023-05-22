Локальные научные цивилизации
Существует множество разных социальных форм, таких как семья, племя, народ, народность, государство, царство, держава, империя, локальная цивилизация, культура, цивилизация...
Среди этого большого множества можно выбрать небольшое подмножество локальных цивилизаций (ЛЦ), которых за всю историю человечества было не более двух десятков.
Часть ЛЦ живет до сих пор, часть исчезла, а часть существует (такие, как Атлантида) только в мифах.
Основные положения теории ЛЦ были разработаны в XIX…XX вв. рядом известных теоретиков, таких как Данилевский, Тойнби, Шпенглер, Гумилев, Хантингтон и др.
Среди подмножества ЛЦ автор в работе «Эстафета цивилизаций» выделил еще меньшее подмножество — локальные научные цивилизации (ЛНЦ), определение основных отличительных черт которых и будет дано в данной работе.
Локальная научная цивилизация (ЛНЦ) — это социальная организация людей, которая имеет свой неповторимый социокультурный облик и развивается в своем уникальном географическом пространстве на протяжении тысяч лет.
При этом ЛНЦ отличается от других разновидностей локальных цивилизаций тем, что они на протяжении сотен лет вносит в мировую науку и технологию свои новые достижения и тем самым поднимает все человечество на следующую ступень развития.
ЛНЦ в иерархии социальных образований (как и ЛЦ) занимают промежуточное положение между государствами и общей цивилизацией — они больше любого государства-современника и меньше всего человечества (рис. 1).
ЛНЦ в развитом состоянии имеют численность выше 10 млн. человек (в Др.
Египте). Современная цивилизация Запада — миллиард человек.
Каждая ЛНЦ является завершающей стадией (апексом) развития одной из человеческих метакультур, имеющей свой особый набор гаплогрупп. Культуры живут на порядок дольше, чем цивилизации (рис. 2).
Рис. 2
В качестве примера можно привести историю двух метакультур, на базе которых возникли две цивилизации — западная (Эрбины) и русская (Эраны), которые возникли более 20 тысяч лет назад примерно в одном месте и прошли длительный путь изменений и развития, пока на этих ветвях не созрели плоды ЛНЦ (рис. 3).
За всю историю человечества можно достоверно выделить лишь семь ЛНЦ: Древний Египет, Вавилон, Древний Китай, Индо-арабов, Античность, Запад и Россию.
Еще несколько ЛЦ находятся в первой фазе развития (по С. Хантингтону), в которой еще не очень понятно, будут ли они полноценными ЛНЦ, либо — всего лишь обычными ЛЦ. В первую очередь речь идет о Латиноамериканской ЛЦ.
Если ЛЦ не внесла заметный, отмеченный письменными источниками вклад в развитие мировой науки, то она не может быть отнесена к ЛНЦ.
Например, цивилизации Хараппы или Белуджистана — это, судя по отсутствию следов влияния на мировую науку — обычные ЛЦ.
Каждая ЛНЦ начинает свое развитие в свое время и в своем географическом регионе. На временной оси видно, что каждая ЛНЦ зарождается с периодом кратным 500 лет.
Первая достоверно идентифицированная ЛНЦ стартовала 5000 лет назад в долине реки Нила (рис. 4).
Каждая ЛНЦ вбирает в себя достижения всех предыдущих ЛНЦ, и опирается в построении своей научной картины мира на все, что было накоплено до нее человечеством (в пределах информационной доступности).
В настоящее время мир живет на базе достижений ЛНЦ Запада, которая вобрала в свой культурно-научный «кейс» практически все, что смогла впитать из великого наследства человечества.
Очередной в эстафете цивилизаций — Русской (в будущем — планетарно-космической) предстоит расширить культурный и научный фундамент, вскрыв неизвестные западной культуре пласты истории, и увеличив размерность модели научного познания еще на одно измерение — четвертое (масштабно-иерархическое).
Что позволит всему человечеству выйти на новый уровень технологического развития и опереться уже на эфирную энергетику.
Рождение любой ЛНЦ отмечается шестью ключевыми событиями (рис. 5):
1. Созданием собственной письменности (на базе предыдущей архаической) и постепенным переходом на нее всего населения (например, на глаголицу Кирилла и Мефодия).
2. Написанием на новом для ЛНЦ языке базисной религиозной книги (условно говоря, своей «библии»). Либо перевод базисной книги на свой язык (как это было с Библией для западной и русской ЛНЦ).
3. Политическим объединением ранее разрозненных фрагментов зародышевой государственности будущей ЛНЦ под единым управлением с единой столицей и единым правителем (например, создание Франкского государства или образование Киевской Руси).
4. Принятием единой веры (условно говоря — «крещение»).
5. Написанием своего Права (например, «Правды» Ярослава Мудрого).
6. Началом летописной хронологии ЛНЦ (например, началом хронологии Руси Нестором-летописцем)
Шестиактный процесс рождения каждой ЛНЦ происходит всегда в одной и той же последовательности вокруг условной «даты рождения» ЛНЦ, которая всегда «привязана к хронологии от РХ.
Поэтому всегда на хронологической оси человечества время рождения можно привязать к круглой дате.
Например, для западной ЛНЦ — к 500-му году, для русской ЛНЦ к 1000-му году. И сам процесс «родов» при этом всегда укладывается в промежуток времени +/– 125 лет.
Так, если сравнивать зарождение западной ЛНЦ и русской, то все шесть событий (рис. 6) находятся на временной оси в относительно разных местах, но в одинаковой последовательности и в интервале 250 лет (рис. 7).
Завершение основной жизни каждой ЛНЦ сопровождается крахом Мировой Империи — ее финальной политической формы.
Три последние в эстафете ЛНЦ не создали собственной религии и «библии», а пользуются ранее созданными религиозными учениями, основанными на Библии. Запад и Латинская Америка — католическим и протестантским, Россия — православным.
Изменения происходят со временем и в тенденциях создания базисного языка для ЛНЦ. Если у ранних цивилизаций он создавался для единого общения сразу, то для Западной ЛНЦ он был постепенно выбран как один из европейских языков — английский.
Полноценное развитие ЛНЦ длится в среднем 2000 лет.
До этого главного периода жизни (в 2000 лет) идет медленное заселение и освоение будущей географической базы (территории-ядра) в течении не менее чем 1000 лет.
Затем начинается основной период жизни в 2000 лет (в четыре этапа по 500 лет).
После завершения (разрушения Мировой Империи) ЛНЦ живут по инерции как фрагмент бывшей великой цивилизации в форме какой-либо империи еще тысячу лет (пример — Византия).
Итого, они живут отдельной жизнью около 4000 лет = 1000+2000+1000 лет (рис.. 8).
Целостно государственный период составляет 3000 лет. Затем народ и культура ЛНЦ навсегда теряют свою государственную самостоятельность, культурную идентичность и становятся «наполнителем» для следующих ЛНЦ.
Последнее произошло уже с тремя ЛНЦ — египетской, вавилонской и античной.
Китайская и индо-арабская ЛНЦ еще не завершили полного цикла своего развития и более того, в связи с предстоящей гармоничной сверткой всего человечества, возможно и сохранят свою цивилизационную самостоятельность.
Основной период развития ЛНЦ, который длится 2000 лет, состоит из 4 этапов по 500 лет каждый: детство, юность, молодость, зрелость (рис. 9).
Творческим этапом каждой ЛНЦ является 3-й этап в 500 лет (молодость), в который она создает свою науку. На 4-м этапе (зрелость) каждая ЛНЦ создает Мировую Империю в пределах доступного для нее политического влияния.
ЛНЦ обладают следующим обязательным набором уникальных свойств:
1. Своя территория.
2. Свой исторический отрезок жизни.
3. Свой народ, который составляет ядро ЛНЦ.
4. Своя письменность.
5. Своя мифология и религия.
6. Своя система гражданских прав.
7. Свой вариант мировой истории.
8. Своя космогония.
9. Свое мировоззрение.
10. Своя научная парадигма.
11. Своя главная основа жизнедеятельности.
12. Свои уникальные достижения в области развития науки и технологий.
Некоторыми из этих свойств (пп. 1-6) ЛНЦ обладают уже на 1-м этапе своего развития. Другие свойства ЛНЦ приобретает после завершения 3-го этапа развития.
ЛНЦ эволюционируют вместе с человечеством (точнее человечество эволюционирует благодаря развитию ЛНЦ).
Первые 4 цивилизации были речными, Античность — морская, Запад — океаническая цивилизация (рис. 10).
России предстоит создать планетарно-космическую цивилизацию (рис. 11), в которой основной производительной силой станет творчество (рис. 12).
Рис. 11.
Рис. 12
Основной творческий этап своего развития России еще предстоит пройти (рис. 13).
В это же время цивилизация Запада не сможет ничего дать мировой науке, но она будет создавать политическую Мировую Империю Запада (рис. 14).
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