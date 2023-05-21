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Все отличившиеся при освобождении Артемовска получат гос.награды

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Ночью министерство обороны РФ подтвердило завершение освобождения Артемовска. Город полностью освобожден.
Также ночью вышло сообщение Кремля, что Путин поздравляет ЧВК "Вагнер" и действовавшие на флангах артемовском группировки части ВС РФ с освобождением города Артемовск. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8371616.html
Метки: война на украине, донбасс, мо рф, награды, Путин, Россия, Украина, чвк вагнер
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 19082 9930
    BlackCat час назад

      Поздравляю всех причастных к победе в Артёмовске.
      ЧВК Вагнер показали себя как настоящие специалисты военного дела, их опыт должен быть учтен для всех остальных штурмовых подразделений ВС РФ.

      Сейчас необходимо создать эшелонированную оборону вокруг города, превратив его в крепость, сделать это необходимо до передачи города подразделениям МО России.

      Необходимо укрепить фланги и выровнять линию фронта на Артемовском направлении, создав эшелонированную систему обороны.

      • 583 559
        Сан СанычBlackCat 8 мин. назад

          Сделать наиболее толковых бойцов “Вагнера” командирами отделений и взводов. Реформировать в нечто подобное иранскому КСИР (Корпус стражей исламской революции) или ливанской “Хизбалле”.

          В принципе, в Курской области “Вагнера” уже обучают местное ополчение. Местный губернатор бегает в форме “Вагнера”)

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