Все отличившиеся при освобождении Артемовска получат гос.награды
Ночью министерство обороны РФ подтвердило завершение освобождения Артемовска. Город полностью освобожден.
Также ночью вышло сообщение Кремля, что Путин поздравляет ЧВК "Вагнер" и действовавшие на флангах артемовском группировки части ВС РФ с освобождением города Артемовск. Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
Поздравляю всех причастных к победе в Артёмовске.
ЧВК Вагнер показали себя как настоящие специалисты военного дела, их опыт должен быть учтен для всех остальных штурмовых подразделений ВС РФ.
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Сейчас необходимо создать эшелонированную оборону вокруг города, превратив его в крепость, сделать это необходимо до передачи города подразделениям МО России.
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Необходимо укрепить фланги и выровнять линию фронта на Артемовском направлении, создав эшелонированную систему обороны.
Сделать наиболее толковых бойцов “Вагнера” командирами отделений и взводов. Реформировать в нечто подобное иранскому КСИР (Корпус стражей исламской революции) или ливанской “Хизбалле”.
В принципе, в Курской области “Вагнера” уже обучают местное ополчение. Местный губернатор бегает в форме “Вагнера”)