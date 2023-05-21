Геотермальное отопление
Александр Говорин, теплоэнергетик, эксперт в области возобновляемой энергетики малой и средней мощности, Андрей Нечаев, инженер, руководитель инжиниринговой фирмы по внедрению проектов ВИЭ и профессор МЭИ Евгений Гашо обсуждают новые проекты гибридных энергоисточников для зданий и бюджетной сферы – внедрение геотермальных тепловых насосов.
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