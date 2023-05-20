В Судане горят крупнейшие библиотеки



Война в Судане грозит уничтожению интеллектуального наследия и исторической памяти. Пожар полностью уничтожил библиотеку Центра суданских исследований Мухаммеда Омара Башира в Университете Аль-Ахлия в Омдурмане, в которой хранилось множество редких книг, документов и рукописей, накопленных за десятки лет его существования. В Сети появились фото с пустыми книжными шкафами, покрытыми пеплом.

Возрастает вероятность, что военные действия могут уничтожить все крупнейшие библиотеки и архивы, тем более что их большая часть расположены в районах, где идут интенсивные бои. Пожары пылают возле 5 крупнейших библиотек Судана, а именно:

▪️Национальный центр документов (архив), созданный еще в 1916 году британской администрацией. Здание расположено примерно в 300 метрах к западу от Главного командования ВС на востоке Хартума. Эта настоящая сокровищница письменного наследия хранит множество важных публикаций, бумажных газет и документов, имеющих особую ценность для историков.

▪️Библиотека Республиканского (Президентского) дворца, расположенная на территории правительственного дворца, за который ведутся бои. Хранит в своих стенах все виды документов, связанных с управлением, администрацией и политической историей Судана со времен колониализма до наших дней.

▪️Национальная библиотека, расположенная на улице Аль-Джумхурия, недалеко от Республиканского дворца и здания Главного командования ВС в центре Хартума.

▪️Библиотека суданского радио, расположенная на территории штаб-квартиры Национального управления радио и телевидения в городе Омдурман. Включает в себя редкие записи выступлений политических, художественных, литературных, спортивных и общественных деятелей, а также собрание суданских песен всех времен.

▪️Национальный музей, в который входят библиотеки и редкие предметы старины, расположенный к западу от Президентского дворца.

По словам директора Университета Аль-Ахлия в Омдурмане, профессора Аль-Мутасема Ахмеда аль-Хаджа, огонь полностью уничтожил собрания Центра суданских исследований. Электронного архива так и не создали, и оцифрованных копий книг и рукописей не существует. Со своей стороны, суданский писатель и прозаик Мансур ас-Сувейм сообщил, что есть надежда на частные инициативы по перемещению редких документов и книг из зданий библиотек в более безопасные места. Однако не факт, что транспортировка коллекций полностью гарантирует их сохранность…

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Вангую, что под предлогом уничтожения библиотек, некоторые "сгоревшие" ценные книги и манускрипты всплывут в западных частных коллекциях и на аукционах. Все это мы уже проходили в Ливии, Сирии и Ираке.

Судан плохо жил при Аль-Башире. Зато сейчас зажил хорошо.

