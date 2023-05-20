

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки на данном направлении уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Кременная Луганской народной республики ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Потери противника составили более 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.



◽️ На Артемовском тактическом направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению западной части города. Прикрытие и сдерживание противника на флангах обеспечивается подразделениями «Южной» группировки войск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ягодное Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи. В ходе боевых действий уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, бронетранспортер, три пикапа и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



◽️ На Донецком направлении в результате огня артиллерии и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение противнику в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики.

За сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица «Мста-Б».



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах. В районе населенного пункта Копанки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.



Кроме того, уничтожены восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое Донецкой народной республики, Кременная, Площанка и Новодружеск Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4236 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9236 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4859 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10322 единицы специальной военной автомобильной техники.