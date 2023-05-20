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Развивающий семейный туризм

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Дорогие друзья! Приглашаем Вас отдохнуть всей семьёй в развивающем семейном проекте “Мир Навыка”. С 20 июня по 20 июля лекции о духовном развитии для вас будет вести Александр Евгеньевич Усанин.
6+

00:58 Развивающий семейный туризм в проекте “Мир навыка”
04:15 Отдых, саморазвитие и сплочение и укрепление семьи – всё в одном!
05:10 Темы семинаров для родителей в проекте “Мир навыка”
07:03 Виктор Алексеевич Ефимов о проекте “Мир навыка”
08:43 «Новая парадигма туризма»: доклад Александра Евгеньевича Усанина на круглом столе «Образование для взрослых» форума “Народное образование” (20.04.2023, СПб)

Виктор Алексеевич Ефимов:
советский и российский партийный и государственный деятель, инженер-метролог, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, один из авторов Концепции Общественной Безопасности.

Кирилл Евгеньевич Лебедев:
педагог, тренер, руководитель проекта “Мир навыка”

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
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#усанин #туризм #туризмвроссии


#МирНавыка #Ефимов #Усанин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B7pMXNavIL4
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