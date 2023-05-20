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Наука опошлять. Почему мультик Зыгаря и Хаматовой о Суворове это позор/ Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Исторический разбор недавно вышедшего на канале Михаила Зыгаря мультика об Александре Васильевиче Суворове, стихи к которому написал Дмитрий Быков, а зачитала Чулпан Хаматова.
#цифроваяистория #егоряковлев #суворов #хаматова #зыгарь

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NPQz5Hn6XKM
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    првар час назад

      Русофобы антигои на другое и не способны. Осквернять все вокруг созданное неевреями и возносить генотические отбросы человечества сынов диавола.

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