Наука опошлять. Почему мультик Зыгаря и Хаматовой о Суворове это позор/ Борис Кипнис и Егор Яковлев
Исторический разбор недавно вышедшего на канале Михаила Зыгаря мультика об Александре Васильевиче Суворове, стихи к которому написал Дмитрий Быков, а зачитала Чулпан Хаматова.
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Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/
Русофобы антигои на другое и не способны. Осквернять все вокруг созданное неевреями и возносить генотические отбросы человечества сынов диавола.