Исполнителям рэпа, в треках которых обнаружат пропаганду наркотиков, будет грозить административная, а затем и уголовная ответственность, заявил замглавы МВД Игорь Зубов. В Думе сейчас обсуждают ужесточение ответственности за такую пропаганду.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — сказал Зубов, выступая на заседании думского комитета по охране здоровья. В то же время, по его словам, планов «тысячами сажать» нет.

Участники совещания обсуждали планируемые изменения в Административный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые предполагают ужесточение ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе, интернете (включая личные аккаунты в социальных сетях).

Ряд законопроектов, которые предлагают пересмотреть ответственность за пропаганду наркотиков в России, правительство внесло на рассмотрение в Думу в конце марта. Так, согласно одному из документов, пропаганду оборота и потребления наркотиков в Сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. руб., обязательными или исправительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

Мера будет грозить тем, кого ранее уже привлекали к административной или уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Проект документа предусматривает вступление новых правил в силу с 1 января 2024 года.

Отдельным документом правительство предложило уточнить понятие пропаганды наркотиков и ее признаки. Одновременно законопроект предполагает полный запрет такой пропаганды, который придет на смену «запрету некоторых элементов», говорится в пояснительной записке к нему. Произведения науки, литературы и искусства со сведениями о наркотиках, обнародованные после 1 января 2024 года, можно будет распространять в СМИ и интернете «только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека».

Юридической базой для привлечения к ответственности за пропаганду наркотиков сейчас служит ст. 6.13 КоАП. Она предусматривает штрафы в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. для физических лиц и в размере от 1 млн до 1,5 млн руб. для юридических лиц.

По этой статье, в частности, возбуждали дела на рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева, признан иноагентом), усмотрев пропаганду наркотиков в его клипах, и журналиста Юрия Дудя (также признан Минюстом иноагентом) — за интервью с тем же Моргенштерном и блогером Ивангаем. Дудя и Моргенштерна в результате оштрафовали на 100 тыс. руб.

Источник: РБК

Комментарий редакции

Меры надо принимать не только в отношении самих исполнителей, пропагандирующих наркотики, но и тех продюсерских центров и СМИ, которые их продвигают. Бороться с исполнителями надо, но это равнозначно тому, как отлавливать закладчиков. Закладчики – лишь финальное звено в цепочке производства и распространения наркотиков. И в случае с пропагандой наркотиков ситуация аналогичная: главные организаторы этого процесса – это продюсерские центры и СМИ, продвигающие таких исполнителей. Подробнее тема раскрыта в прикреплённых видеороликах.

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