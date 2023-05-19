Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Уроки многострадальных праведников — отец Андрей Ткачёв

15 2

В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
о чем мы получаем уведомление.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pdsPISLH09w
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
НТВшники: Бог с ними или Модернизация РПЦ
Порфирий Корнеевич Иванов.
Либералы — почему нормальным людям их никогда не понять
Дэвид Дюк: "Россия - последний шанс цивилизации"
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3260 2095
    Voyager 6 мин. назад

      Несущие Тяжесть Мира или типа,Так Переживающих за Человечество Уже, даже по, факту Видно!!!
      Они Скидуют с Себя Всевозможные “регалии” ввиде Принадлежностей к той или иной форме Верований!!!
      Осознавая Единство Всех!!
      Попы с крестами,Муфтии с чётками,Индусы с чалмами,Эхзотерики с Причиндалами,Евреи с Пейсами и прочие “страдатели”)))…
      Не, более чем,БОЛТОЛОГИ Как и Шушера живущая Политическими Событиями Декларируя Каждое Свое во имя “победы” Только Своей Справедливости!!!

    • 3260 2095
      Voyager только что

        Даже ваш Христос в неком “рубище”
        Ходил! Без,”знаков” отличия от других! Правильно Ленин Сказал о таких как это чучело с крестом …..
        “Реакционное Духовенство” и не важно каких Верований))))

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru