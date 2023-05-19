Уроки многострадальных праведников — отец Андрей Ткачёв
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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Несущие Тяжесть Мира или типа,Так Переживающих за Человечество Уже, даже по, факту Видно!!!
Они Скидуют с Себя Всевозможные “регалии” ввиде Принадлежностей к той или иной форме Верований!!!
Осознавая Единство Всех!!
Попы с крестами,Муфтии с чётками,Индусы с чалмами,Эхзотерики с Причиндалами,Евреи с Пейсами и прочие “страдатели”)))…
Не, более чем,БОЛТОЛОГИ Как и Шушера живущая Политическими Событиями Декларируя Каждое Свое во имя “победы” Только Своей Справедливости!!!
Даже ваш Христос в неком “рубище”
Ходил! Без,”знаков” отличия от других! Правильно Ленин Сказал о таких как это чучело с крестом …..
“Реакционное Духовенство” и не важно каких Верований))))