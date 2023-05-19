

◽️ Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.



◽️ На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное Донецкой народной республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач.

В ходе боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.

В районе населенного пункта Боковое Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко и Новоселка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах.

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

◽️ Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка Донецкой народной республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4218 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9227 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4852 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10304 единицы специальной военной автомобильной техники.