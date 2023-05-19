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Российская нефть для Талибана

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Талибан сообщил, что собирается наращивать поставки нефти из России. Ранее Россия уже поставляла талибам нефть и зерно.

То, что в РФ Талибан до сих пор формально числится террористической организацией, никого не смущает. Все понимают, что вокруг признания Талибана идет сугубо практический торг, дабы вынудить Талибан к нормализации внутренней политики в Афганистане в обмен на международное признание и экономическую помощь. По этому пути идут и Китай, и Россия, и Иран.
Для России Афганистан является дополнительным рынком, куда можно поставлять достаточно крупные объемы нефти и зерна в рамках диверсификации поставок после разворота на восток.

Поэтому как бы не кривились при виде талибов, они являются достаточно перспективным экономическим партнером в Средней Азии, если они не будут упарываться в различные джихады и будут сокращать производство наркоты. Поэтому нефть это не последнее, что РФ будет поставлять в Афганистан.

PS. Ну и вариант закупки боеприпасов и техники в Афганистане я бы все-таки рассматривал в практическом ключе. Там добра на несколько армейских корпусов, что даже талибы признают избыточным. Начать можно было бы с советских боеприпасов и бронеавтомобилей.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8367728.html
Метки: афганистан, нефть, Россия, талибан, экономика
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