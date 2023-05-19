Российская нефть для Талибана
Талибан сообщил, что собирается наращивать поставки нефти из России. Ранее Россия уже поставляла талибам нефть и зерно.
То, что в РФ Талибан до сих пор формально числится террористической организацией, никого не смущает. Все понимают, что вокруг признания Талибана идет сугубо практический торг, дабы вынудить Талибан к нормализации внутренней политики в Афганистане в обмен на международное признание и экономическую помощь. По этому пути идут и Китай, и Россия, и Иран.
Для России Афганистан является дополнительным рынком, куда можно поставлять достаточно крупные объемы нефти и зерна в рамках диверсификации поставок после разворота на восток.
Поэтому как бы не кривились при виде талибов, они являются достаточно перспективным экономическим партнером в Средней Азии, если они не будут упарываться в различные джихады и будут сокращать производство наркоты. Поэтому нефть это не последнее, что РФ будет поставлять в Афганистан.
PS. Ну и вариант закупки боеприпасов и техники в Афганистане я бы все-таки рассматривал в практическом ключе. Там добра на несколько армейских корпусов, что даже талибы признают избыточным. Начать можно было бы с советских боеприпасов и бронеавтомобилей.
Враг нашего врага,- наш друг.
Ага,один раз-не передаст.)))))