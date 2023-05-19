Америка под угрозой: Байден Не Справился с госдолгом США
Дефолт по госдолгу – самый большой риск для США. Геоэнергетика Инфо
Байден и его “колченогая” администрация оказались не в силах предотвратить финансовый кризис в США. Американское правительство столкнулось с неизбежным долговым кризисом. Еще после промежуточных выборов в конгресс США в прошлом году автор этой статьи писал, что отказ республиканской части органа от повышения потолка госдолга станет самой большой опасностью для администрации Байдена. Вкладывать в экономику США любимая традиция множества государств, конечно заморозка активов России отрезвила многих, но повального бегства пока не наблюдается. Что ждет США и мировую экономику в случае очередного дефолта в США?
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