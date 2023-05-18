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Запасайтесь светом: Индии грозит БЛЭКАУТ Века

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Индии грозят отключение электроэнергии и BLACKOUT этим летом. Геоэнергетика Инфо
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Существующих традиционных мощностей в Индии может быть недостаточно для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию летом. Рост использования солнечной энергии помог удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Индии, но этим летом и в ближайшие годы в стране может увеличиться количество отключений электроэнергии в ночное время. Существующих в стране угольных и гидроэлектростанций может быть недостаточно для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию летом, особенно в ночное время, когда солнечная энергия недоступна.
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Kra23sp1X
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LcEK1YL_gwI
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