Запасайтесь светом: Индии грозит БЛЭКАУТ Века
Индии грозят отключение электроэнергии и BLACKOUT этим летом. Геоэнергетика Инфо
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Существующих традиционных мощностей в Индии может быть недостаточно для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию летом. Рост использования солнечной энергии помог удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в Индии, но этим летом и в ближайшие годы в стране может увеличиться количество отключений электроэнергии в ночное время. Существующих в стране угольных и гидроэлектростанций может быть недостаточно для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию летом, особенно в ночное время, когда солнечная энергия недоступна.
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