В России необходимы перемены революционного характера
Бывший глава Ми-6 о необходимости революции в России для устранения фундаментальных различий между Россией и Западом.
В России необходимы перемены революционного характера
В разгаре холодной войны Соединённое Королевство всегда было уверено в себе и в правильности своих ценностей — но после завершения противостояния британцы эту уверенность утратили, заявил, выступая на конференции в Лондоне, бывший начальник британской MI6 Ричард Дирлав. По данным The Independent, Дирлав отметил, что из-за такой атмосферы элиты Соединённого Королевства и других западных стран теперь стали помогать «врагам» в виде России и Китая распространять дезинформацию.
Экс-глава MI6: без угрозы холодной войны Великобритания потеряла веру в себя — а это на руку «врагам»YouTube
Лишившись «основополагающей угрозы» в лице соперников по холодной войне, Великобритания потеряла уверенность в себе и своих ценностях и «свернула с правильного пути», заявил бывший глава секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI6 сэр Ричард Дирлав. Слова чиновника приводит The Independent.
По информации издания, выступая на проходящей в Лондоне Конференции национал-консервативных сил, организованной Фондом имени Эдмунда Бёрка, Дирлав подчеркнул, что Соединённое Королевство потеряло «сплочённость и мотивацию», которыми обладало в 1966 году, когда он поступил на службу в MI6. «Мне и в голову не могло прийти, что я не выступаю на стороне ангелов», — отметил экс-глава внешнеполитической разведки Великобритании, вспоминая о тех временах.
«Оглядываясь теперь назад, понимаешь, что мы имели уверенность в себе, но при этом не почивали на лаврах. Мы считали естественным, что между нашими ценностями и тоталитарной натурой Советской России и Маоистского Китая есть фундаментальная этическая разница», — цитирует Дирлава The Independent.
«Но, как мне кажется, мы с тех пор успели свернуть с правильного пути, — заявил экс-начальник MI6 в своей речи. — Потеряв основополагающую угрозу нашему образу жизни, которая была непреложным элементом холодной войны, мы утратили сплочённость, мотивацию и, что важнее всего, уверенность в себе».
По мысли Дирлава, из-за влияния «взглядов меньшинств», которые распространяют социальные сети, социально-политическая полемика на Западе претерпела «искажения, внесённые маргинальными движениями». Чиновник предупредил, что «активные меры» со стороны «врагов» западных стран — включая дезинформацию и различные «подрывные акции» — лучше всего работают именно в такой атмосфере, «где процветает наивность по поводу намерений России и Китая и где сомнения по поводу нашей собственной системы ценностей имеют иррационально большую силу».
В этой связи глава MI6 озвучил критику в адрес западных элит. «Видя, как выдающиеся члены нашей собственной элиты начинают делать работу наших главных врагов за них — высказываясь в пользу Huawei, отказываясь публиковать какие-либо серьёзные научные исследования, оспаривающие китайскую версию происхождения коронавируса, или же продвигая такой вариант урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который вообще не учитывает условия, изложенные президентом Зеленским, — я преисполняюсь тревогой», — признался он.
Дирлав также заявил, что «угроза» со стороны России будет полностью нейтрализована только в том случае, если в этой стране произойдёт революция. «Путинский режим отличается такой жестокостью, что я прихожу к выводу, что политическая ДНК России настолько повреждена, что её стабилизируют только новые перемены революционного характера», — приводит его слова The Independent.
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https://russian.rt.com/inotv/2023-05-17/Eks-glava-MI6-bez-ugrozi-holodnoj – цинк
Так сказать ангелы рекомендуют.
Чтобы устроить войну недовольства татар, удмуртов, чеченцев, нужно найти столько пьяных недовольных матросов, чтобы они были движущей силой.
Столько пьяных матросов которые захотят уничтожить всех кто долгие десятилетия созидал себе, найти трудно. А их по теории должно быть большинство. Иначе не получится толпа большевиков.
” Мы считали естественным, что между нашими ценностями и тоталитарной натурой Советской России и Маоистского Китая есть фундаментальная этическая разница»,-бедный старикан и бриты –они потеряли чувство превосходства и потеряли себя..
А вот хохлы поверили ,что они свободни и достойни рая ,а русские рабы..
А кто еще поверил и даже говорил,что они качественнее русских ,не напомнишь С.Санныч ??а то сам вопросы ,как на экзаменнаах задаешь всем…ответы складируешь??
и только жидам всегда легко -им в Торе написали что они первые..и могут убивать