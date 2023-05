Бывший глава Ми-6 о необходимости революции в России для устранения фундаментальных различий между Россией и Западом.В разгаре холодной войны Соединённое Королевство всегда было уверено в себе и в правильности своих ценностей — но после завершения противостояния британцы эту уверенность утратили, заявил, выступая на конференции в Лондоне, бывший начальник британской MI6 Ричард Дирлав. По данным The Independent, Дирлав отметил, что из-за такой атмосферы элиты Соединённого Королевства и других западных стран теперь стали помогать «врагам» в виде России и Китая распространять дезинформацию.Экс-глава MI6: без угрозы холодной войны Великобритания потеряла веру в себя — а это на руку «врагам»YouTubeЛишившись «основополагающей угрозы» в лице соперников по холодной войне, Великобритания потеряла уверенность в себе и своих ценностях и «свернула с правильного пути», заявил бывший глава секретной разведывательной службы МИД Великобритании MI6 сэр Ричард Дирлав. Слова чиновника приводит The Independent.По информации издания, выступая на проходящей в Лондоне Конференции национал-консервативных сил, организованной Фондом имени Эдмунда Бёрка, Дирлав подчеркнул, что Соединённое Королевство потеряло «сплочённость и мотивацию», которыми обладало в 1966 году, когда он поступил на службу в MI6. «Мне и в голову не могло прийти, что я не выступаю на стороне ангелов», — отметил экс-глава внешнеполитической разведки Великобритании, вспоминая о тех временах.«Оглядываясь теперь назад, понимаешь, что мы имели уверенность в себе, но при этом не почивали на лаврах. Мы считали естественным, что между нашими ценностями и тоталитарной натурой Советской России и Маоистского Китая есть фундаментальная этическая разница», — цитирует Дирлава The Independent.«Но, как мне кажется, мы с тех пор успели свернуть с правильного пути, — заявил экс-начальник MI6 в своей речи. — Потеряв основополагающую угрозу нашему образу жизни, которая была непреложным элементом холодной войны, мы утратили сплочённость, мотивацию и, что важнее всего, уверенность в себе».По мысли Дирлава, из-за влияния «взглядов меньшинств», которые распространяют социальные сети, социально-политическая полемика на Западе претерпела «искажения, внесённые маргинальными движениями». Чиновник предупредил, что «активные меры» со стороны «врагов» западных стран — включая дезинформацию и различные «подрывные акции» — лучше всего работают именно в такой атмосфере, «где процветает наивность по поводу намерений России и Китая и где сомнения по поводу нашей собственной системы ценностей имеют иррационально большую силу».В этой связи глава MI6 озвучил критику в адрес западных элит. «Видя, как выдающиеся члены нашей собственной элиты начинают делать работу наших главных врагов за них — высказываясь в пользу Huawei, отказываясь публиковать какие-либо серьёзные научные исследования, оспаривающие китайскую версию происхождения коронавируса, или же продвигая такой вариант урегулирования конфликта между Россией и Украиной, который вообще не учитывает условия, изложенные президентом Зеленским, — я преисполняюсь тревогой», — признался он.Дирлав также заявил, что «угроза» со стороны России будет полностью нейтрализована только в том случае, если в этой стране произойдёт революция. «Путинский режим отличается такой жестокостью, что я прихожу к выводу, что политическая ДНК России настолько повреждена, что её стабилизируют только новые перемены революционного характера», — приводит его слова The Independent. https://russian.rt.com/inotv/2023-05-17/Eks-glava-MI6-bez-ugrozi-holodnoj – цинкТак сказать ангелы рекомендуют.