

Сегодня в течение ночи Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства, а также резервам противника.

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области.

В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно- разведывательных групп. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики.

Подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

За сутки уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30.



◽️На Донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артемовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

Общие потери противника на данном направлении составили до 200 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики.

Потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США.



◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

◽️ В районе населенного пункта Кривая Лука Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.



Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пологи, Романовское Запорожской области, Горловка, Пески, Благодатное, Володино Донецкой Народной республики, Николаевка, Нововодяное и Кременная Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 234 вертолета, 4208 беспилотных летательных аппаратов, 423 зенитных ракетных комплекса, 9218 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4843 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10284 единицы специальной военной автомобильной техники.