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Виртуальное наступление ВСУ, новый раздел Польши и введение сухого закона​

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Главный редактор «ДеньТВ» Андрей Фефелов с анализом главных новостей недели. Ведущая – Дария Павлова.

0:48 Призыв на военные сборы в 2023 году находящихся в запасе россиян. Как относиться?
4:49 Очередная атака со стороны ВСУ на Луганск и Белгород – тренировка перед так называемым украинским контрнаступлением?
14:22 В Госдуме готовят проект «налога на развлечение» для помощи мобилизованным – насколько это целесообразно?
20:07 Уголовная ответственность за русофобию – могут ли такие обвинения быть объективными?
26:07 Глава Минюста призвал отменить запрет на идеологию в Конституции;
32:40 Запрет даркнета и ограничение глобального интернета;
36:47 Суверенизация образования. Глава Минобрнауки предложил убрать из юридического образования квалификацию бакалавра. Что делать с образованием высшим?
42:30 В Минпросвещения заявили о разработке нового учебника по обществознанию в 2023 году. ​ В нём сделали акцент на непреходящие ценности общества. Надо ли в учебнике закреплять ценности?
44:56 Как реагировать на переименование Польшей Калининграда?
53:38 CNN узнал об обсуждении ослабления санкций США против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Пола Уилана и Эвана Гершковича. Насколько это реально?
55:06 The Telegraph: Индия потребует вернуть бриллиант «Кохинур» из британской короны. Почему Индия осмелела?
1:00:45 Законопроект о запрете на смену пола в документах;
1:02:15 Дистрибьютор Аrarat, Absolut, Becherovka, Chivas, Jameson прекратил поставки в РФ. Что россиянам пить теперь? Как уход скажется на предпочтениях россиян?
1:06:45 «Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов 2023 года. Уход зарубежных фильмов положительно повлиял на продвижение наших картин?
1:11:29 Больше трети офисных сотрудников в России (34%) готовы перейти в рабочие профессии, если доход будет выше. Ранее тенденция была скорее на престижные офисный менеджмент в ущерб зарплате. Что изменилось в сознании Россиян?
1:15:47 Об урезанных роликах на канале “День”, родолжение которых можно посмотреть на платной площадке. Для чего это делается и как разобраться, что куда ведет, поскольку этих площадок несколько?
1:20:22 «Троицу» Андрея Рублёва вернули церкви;
1:22:00 Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова предложила создать госфонд для эффективного взыскания алиментов. Решит ли эта идея проблему с выплатами алиментов?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eCAYCXKznQQ
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