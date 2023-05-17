США приступают к разделу Энергетики Украины
Украина и США готовят сотрудничество в сфере энергетики. Геоэнергетика Инфо
Энергетические ведомства Украины и Соединенных Штатов готовят программу сотрудничества по развитию украинского энергетического сектора. Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на свою добычу и производство биогаза
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