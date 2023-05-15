Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 2. “Возвращение короля”
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 2. “Возвращение короля”.
Борьба Швеции за независимость и восшествие на престол Густава Вазы.
Продолжаем разговор об игре престолов на Балтике, поговорим немного об экономике, и о появлении в регионе голландцев.
Ну и расскажем удивительную сагу об обретении Швецией своего короля.
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