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Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 2. “Возвращение короля”

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Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 2. “Возвращение короля”.
Борьба Швеции за независимость и восшествие на престол Густава Вазы.
Продолжаем разговор об игре престолов на Балтике, поговорим немного об экономике, и о появлении в регионе голландцев.
Ну и расскажем удивительную сагу об обретении Швецией своего короля.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9bHKiNx7VZ4
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