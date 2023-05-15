Американский экономист о реальных причинах конфликта на Украине и провале санкций
Джеффри Сакс – либеральный американский экономист, профессор, долгое время преподавал в Гарвардском университете, а с 2002 года работает в Колумбийском университете. В начале 1990-х годов Сакс был а в странах Восточной Европы, в СССР и в Боливии. В 2014 году включён журналом The Economist в тройку самых влиятельных экономистов второго десятилетия XXI века.
Редакция канала «День» представляет вниманию читателей фрагмент выступления Джеффри Сакса на конференции Центра международных отношений и устойчивого развития в Белграде. Для нас важно, что Сакс является уникальным свидетелем событий конца 80-х годов, а именно переговорного процесса между представителями СССР и Запада, который привёл в конечном итоге к расширению НАТО на восток. Мы решили опубликовать его суждения о причинах украинского конфликта, а также анализ влияния санкций на мировую экономику и прогнозы в отношении роли доллара.
Модератором конференции выступил бывший министр иностранных дел Сербии Вук ЕрЕмич. В беседе также принял участие ДЭян ШОшкич, в 2010—2012 годах — глава Центрального банка Сербии.
Оригинал выступления: https://www.youtube.com/watch?v=JyT-NAOOdkA&ab_channel=CIRSD
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