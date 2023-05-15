Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Американский экономист о реальных причинах конфликта на Украине и провале санкций

13 0

Джеффри Сакс – либеральный американский экономист, профессор, долгое время преподавал в Гарвардском университете, а с 2002 года работает в Колумбийском университете. В начале 1990-х годов Сакс был а в странах Восточной Европы, в СССР и в Боливии. В 2014 году включён журналом The Economist в тройку самых влиятельных экономистов второго десятилетия XXI века.
Редакция канала «День» представляет вниманию читателей фрагмент выступления Джеффри Сакса на конференции Центра международных отношений и устойчивого развития в Белграде. Для нас важно, что Сакс является уникальным свидетелем событий конца 80-х годов, а именно переговорного процесса между представителями СССР и Запада, который привёл в конечном итоге к расширению НАТО на восток. Мы решили опубликовать его суждения о причинах украинского конфликта, а также анализ влияния санкций на мировую экономику и прогнозы в отношении роли доллара.
Модератором конференции выступил бывший министр иностранных дел Сербии Вук ЕрЕмич. В беседе также принял участие ДЭян ШОшкич, в 2010—2012 годах — глава Центрального банка Сербии.

Оригинал выступления: https://www.youtube.com/watch?v=JyT-NAOOdkA&ab_channel=CIRSD

Мероприятия “День-центра” https://den-magazin.ru/utm/1473

Материалы по подписке: https://dentv.ru/den-nash/
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
Яндекс.Мани на kanal-dentv 410012695356638

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8lXjFPbO7Lo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Крах американской мечты: 90 лет назад в США началась Великая депрессия
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
Бэкграунд, выпуск-249 за 17 марта 2012
Экономика - не машина, а живые люди. Валентин Катасонов

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru