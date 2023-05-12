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Усиление Черноморского флота

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Усиление Черноморского Флота на 2024-й год – 3 МРК и 1 патрульный корабль.
Каждый МРК несет по 8 крылатых ракет “Калибр”. Потенциально могут в будущем использовать и “Цирконы”. Все корабли встанут в строй до конца года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8350784.html
Метки: вмс рф, ракеты, Россия, судостроение, черноморский флот
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 550 530
    Сан Саныч четыре часа назад

      - Патрульный корабль 22160 – “Голубь мира”. Нужно довооружать и модернизировать с учётом современной концепции войны на море.
      - 22800 “Каракурты” – годные. Но одних страшных ракет без функционирующей МКРЦ “Лиана” мало. Нет противолодочной обороны и слабая ПВО.

      Вместо 6 “голубей мира” 22160 нужно было строить для ЧФ 6 корветов 20380/20385. Где “Меркурий”?

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