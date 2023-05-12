Усиление Черноморского Флота на 2024-й год – 3 МРК и 1 патрульный корабль. Каждый МРК несет по 8 крылатых ракет “Калибр”. Потенциально могут в будущем использовать и “Цирконы”. Все корабли встанут в строй до конца года.
Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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- Патрульный корабль 22160 – “Голубь мира”. Нужно довооружать и модернизировать с учётом современной концепции войны на море.
- 22800 “Каракурты” – годные. Но одних страшных ракет без функционирующей МКРЦ “Лиана” мало. Нет противолодочной обороны и слабая ПВО.
Вместо 6 “голубей мира” 22160 нужно было строить для ЧФ 6 корветов 20380/20385. Где “Меркурий”?