Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Революционное электричество, или Электрическая спираль инфляции

35 0

Сложность современной инфраструктуры привела к тому, что без объединенных энергосистем экономика не способна функционировать, а рыночные методы в электроэнергетике неизбежно приводят к спирали инфляции. В попытке обуздать инфляцию ЦБ поднимает ставку рефинансирования — и мы получаем повышенные платежи по ДПМ, которые разгоняют инфляцию, которую пытается удержать ростом ставки рефинансирования ЦБ. Змея кусает себя за хвост, ей, бедолаге больно, она злится и кусает сама себя еще сильнее — диковатая картинка, но мы стали ее частью.
О социалистической природе электроэнергетики, а также о том, как в Россию пришло трехфазное электричество, рассказывает Борис Марцинкевич.

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#БорисМарцинкевич #электроэнергетика #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8VdTRvnuok0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия — родина электричества
Стадии или фазы строительства коммунизма?
Глава 7. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru