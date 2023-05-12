Революционное электричество, или Электрическая спираль инфляции
Сложность современной инфраструктуры привела к тому, что без объединенных энергосистем экономика не способна функционировать, а рыночные методы в электроэнергетике неизбежно приводят к спирали инфляции. В попытке обуздать инфляцию ЦБ поднимает ставку рефинансирования — и мы получаем повышенные платежи по ДПМ, которые разгоняют инфляцию, которую пытается удержать ростом ставки рефинансирования ЦБ. Змея кусает себя за хвост, ей, бедолаге больно, она злится и кусает сама себя еще сильнее — диковатая картинка, но мы стали ее частью.
О социалистической природе электроэнергетики, а также о том, как в Россию пришло трехфазное электричество, рассказывает Борис Марцинкевич.
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