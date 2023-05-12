Газовый финал для ЕС: нет потребления газа – НЕТ КРИЗИСА
EC больше сэкономил, чем нашёл замену газу из России. Геоэнергетика Инфо
В 2022 году Евросоюз больше сэкономил газа, чем нашла у альтернативных поставщиков, чтобы компенсировать снижение поставок российского газа, свидетельствуют данные Евростата. В 2022 году ЕС снизил потребление газа на 55 млрд м3 — до 357 млрд м3. При этом, импорт топлива уменьшился еще больше – на 64 млрд м3. В апреле страны ЕС согласились продлить программу сокращения потребления газа на 15% еще на год, чтобы и следующей зимой избежать дефицита топлива из-за сокращения поставок «Газпрома».
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #политика #европа #газ #нефть #санкции #энергетическийкризис #марцинкевич