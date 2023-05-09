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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (09.05.2023 г.)

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Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов.

◽️ Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

◽️ В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области.

◽️ За сутки потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено более 465-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области.

◽️ За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны.


Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах.

◽️ В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

◽️ За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также одна тактическая ракета «Точка-У».

◽️ Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково Луганской народной республики, Спорное Донецкой народной республики, Ремовка Запорожской области, а также Новая Маячка и Белозерка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 419 самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10077 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/26388
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