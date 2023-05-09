Расплата Польши за Отказ от Нефти из России | Геоэнергетика Инфо
Отказ от нефти из России стоит Польше 30 миллионов долларов в день. Геоэнергетика Инфо
Польская компания Orlen теряет почти 30 миллионов долларов в день по причине введения запрета на импорт российской нефти. Это вопрос отказа поддерживать Россию. Это рыночная стоимость, которая распространяется на все компании, которые не импортируют нефть из России.Orlen несет потери в 27 миллионов долларов каждый день. Это объясняется тем, что сырье из альтернативных источников обходится дороже приблизительно на 30 долларов за баррель. Интересно, что все это в совокупности не мешает польскому оператору магистрального трубопровода “Дружба” использовать нефть из России на собственном НПЗ в Чехии.
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