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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (08.05.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной Республики и Синьковка Харьковской области.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики.

Уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20.

◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артемовск Донецкой народной республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр Донецкой народной республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

За сутки потери противника составили более 380-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-20, а также одна Д-30.

◽️ Также, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.


◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой народной республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное Донецкой народной республики и Кирово Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107-ми районах.

◽️ В районе населенного пункта Балаклея Харьковской области поражен склад с вооружением и военной техникой группировки войск ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Кременная Луганской народной республики, Кирилловка, Петровское, Егоровка Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Песчановка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 10059 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/26296
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