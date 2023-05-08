США добились своего: Европа загнана в Промышленный Тупик
США добились своего: в Европе начался промышленный спад. Геоэнергетика Инфо
Промышленность Евросоюза вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа. Представители ряда отраслей, от химической промышленности до заводов, производящих удобрения, предупредили о том, что они рискуют «навсегда потерять» свои международные позиции.
Все промышленные гиганты признают, что российский газ не только является одним из основных источников генерации электричества, но и используется в качестве сырья для изготовления готовой продукции в ряде отраслей
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Толерантная ведь ,потому и поимели её.И даже опять Баширов с П..https://sandra-nika.livejournal.com/3302330.html…