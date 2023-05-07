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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (07.05.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Табаевка, Тимковка, Першотравневое, Новомлынск и Двуречная Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Кисловка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

В районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации «Правый сектор».

◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов, Терны, Ямполовка, Ямполь и Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики.

За сутки уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Ступочки Донецкой народной республики.

◽️ За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и сковывали противника на флангах.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районах населенных пунктов Новгородское и Артемово Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.


◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское Донецкой народной республики Дорожнянка Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Левадное Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также в районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40-ка украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119-ти районах.

В районе города Херсон поражен пункт управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, а также Центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий Херсонской области.

◽️ В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

◽️ Также, за прошедшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

◽️ Кроме того, уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Донецк, Гришино Донецкой народной республики, Кременная, Сватово Луганской народной республики, Работино, Ильченково Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10037 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/26249
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