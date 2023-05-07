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По покушению на Прилепина

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По покушению на Прилепина

1. Прилепин пришел в сознание после вчерашней операции связанной с последствиями полученных ранений. Чувствует себя нормально. Жить будет.
2. Пойманный украинский террорист сознался (видео https://t.me/boris_rozhin/84946), что был завербован в 2018 году и прибыл в РФ для убийства Прилепина.
3. Теракт был совершен с помощью противотанковой мины дистанционно приведенной в действие. Прилепину сильно повезло, что живой остался. Можно сказать, второй день рождения.
4. Взявшая на себя ответственность "организация Атеш" это давно разоблаченная фейковая структура 72-го центра ИПСО работающего на ГУР МОУ и взаимодействующее с СБУ.
5. Вопросы признания данных организаций террористическими и возвращение смертной казни за терроризм остаются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8339013.html
Метки: гур моу, прилепин, Россия, сбу, терроризм, Украина
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