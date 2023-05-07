Как нам пережить кризис перерождения мира. Андрей Фурсов
Неизбежна ли новая большая война по переделу того мира, который мы знаем и который заканчивает на наших глазах свою очередную историческую эпоху. Что будет после «конца истории» и крушения глобализма, сможет ли стать Россия островом традиционных человеческих ценностей между саморазрушающимся миром западных ценностей и миром возрождающихся восточных империй. В студии Андрей Фурсов.
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