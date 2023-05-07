1974. Американец в Минске и Киеве
01. Минск. Парковая магистраль, 5
02. Минск. ГУМ
03. Минск. Дом Правительства
04. Выборг. Вокзальная площадь
05. Минск. Дворец культуры профсоюзов
06. Киев. Площадь Ленинского Комсомола
07. Киев. Почтамт
08. Киев. Улица Октябрьской Революции
09. Киев. Территория Михайловского монастыря
10. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого
11. Киев. Октябрьский Дворец
12. Киев. Консерватория имени П. И. Чайковского
13. Киев. Вид на площадь Калинина.
14. Киев. Вид на площадь Калинина
15. Киев. Здание городского и областного комитета партии
16. Киев. Оперный театр