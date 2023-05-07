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1974. Американец в Минске и Киеве

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01. Минск. Парковая магистраль, 5
01. Минск. Парковая магистраль, 5

02. Минск. ГУМ.jpg
02. Минск. ГУМ

03. Минск. Дом Правительства.jpg
03. Минск. Дом Правительства

04. Выборг. Вокзальная площадь.jpg
04. Выборг. Вокзальная площадь

05. Минск. Дворец культуры профсоюзов.jpg
05. Минск. Дворец культуры профсоюзов

06. Киев. Площадь Ленинского Комсомола.jpg
06. Киев. Площадь Ленинского Комсомола

07. Киев. Почтамт.jpg
07. Киев. Почтамт

08. Киев. Улица Октябрьской Революции.jpg
08. Киев. Улица Октябрьской Революции

09. Киев. Территория Михайловского монастыря.jpg
09. Киев. Территория Михайловского монастыря

10. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого.jpg
10. Киев. Площадь Богдана Хмельницкого

11. Киев. Октябрьский Дворец.jpg
11. Киев. Октябрьский Дворец

12. Киев. Консерватория имени П. И. Чайковского.jpg
12. Киев. Консерватория имени П. И. Чайковского

13. Киев. Вид на площадь Калинина.jpg
13. Киев. Вид на площадь Калинина.

14. Киев. Вид на площадь Калинина (2).jpg
14. Киев. Вид на площадь Калинина

15. Киев. Здание городского и областного комитета партии.jpg
15. Киев. Здание городского и областного комитета партии

16. Киев. Оперный театр.jpg
16. Киев. Оперный театр
Источник: https://humus.livejournal.com/8980630.html
Метки: история, Киев, Минск, Россия, фото
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