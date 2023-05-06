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В России готовится попытка либерального реванша. Константин Сивков

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В студии канала “День” доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Телеграм-канал Игоря Шишкина https://t.me/isshishkin

Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FAnMvKmrdyw
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