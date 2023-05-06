

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Кисловка и Берестовое Харьковской области.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

◽️ Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.



На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.

◽️ За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи.

◽️ За сутки на данном направлении уничтожено более 185-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов, Гуляйполе Запорожской области и Угледар Донецкой народной республики.

◽️ За сутки на данных направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

◽️ В районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах.

◽️ Также, в районе населенного пункта Верхнекаменка Луганской народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.



Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM».

◽️ Кроме того, за сутки уничтожено тридцать два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка, Сватово, Пшеничное Луганской народной республики, Горловка, Волноваха Донецкой народной республики, Васильевка, Чубаревка и Орехов Запорожской области,



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 418 самолетов, 230 вертолетов, 3995 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9002 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4748 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10002 единицы специальной военной автомобильной техники.

