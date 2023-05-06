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Создание правильного инфополя для детей. Что для этого делать простым гражданам?

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Выступление на Форуме «Голос Отечества» в ноябре 2022 года в городе Казань.
Константин Валерьевич Антипин – главный редактор издательства «Концептуал», г. Москва

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#форумголосотечества #инфополе #дети #КонстантинАнтипин
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mxq5BUcxXUc
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