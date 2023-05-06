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Покушение на Прилепина

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В Нижнем Новгороде совершено покушение на Захара Прилепина. Подорвали машину.

1. Прилепин получил тяжелое ранение. Ему оказывают помощь.
2. Погиб его охранник с позывным "Злой".
3. Теракт был осуществлен в поселке Нижегородской области.
4. СВУ было заложено под днище машины Прилепина.
5. Прилепин ехал из ЛДНР и по всей видимости его машину вели.

Напоминаю, что СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны в России террористическими организациями.

Необходимо.

1. Снять мораторий на смертную казнь за терроризм и государственную измену.
2. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, в том числе для того, чтобы лица с ними сотрудничающие могли подпадать под пункт №1.
3. Воссоздать структуру СМЕРШ с самыми широкими полномочиями.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8337603.html
Метки: нижний новгород, прилепин, Россия, терроризм, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5264 3953
    Walentin час назад

      Я не понимаю почему всё это не делается. Наверно ещё недошли руки. Но ещё возможно потому, что это не сильно то и остановит. Ведь те кому грозит «вышка» всё равно делают свои преступления. А сейчас ещё и поглупевший народ, в погоне за барышом, даже не поинтересуется, что ему за это будет. Разве мало теких примеров из недавнего прошлого? История девушки с коробкой и т. д. Уйдут глубже в подполье. Да им будет труднее совершать теракты. Но если часть диверсантов пока игнорируют технику безопастности, то потом таких совсем не будет. И органам работать будет труднее. Это конечно моё предложение только

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