Покушение на Прилепина
В Нижнем Новгороде совершено покушение на Захара Прилепина. Подорвали машину.
1. Прилепин получил тяжелое ранение. Ему оказывают помощь.
2. Погиб его охранник с позывным "Злой".
3. Теракт был осуществлен в поселке Нижегородской области.
4. СВУ было заложено под днище машины Прилепина.
5. Прилепин ехал из ЛДНР и по всей видимости его машину вели.
Напоминаю, что СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны в России террористическими организациями.
Необходимо.
1. Снять мораторий на смертную казнь за терроризм и государственную измену.
2. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, в том числе для того, чтобы лица с ними сотрудничающие могли подпадать под пункт №1.
3. Воссоздать структуру СМЕРШ с самыми широкими полномочиями.
Я не понимаю почему всё это не делается. Наверно ещё недошли руки. Но ещё возможно потому, что это не сильно то и остановит. Ведь те кому грозит «вышка» всё равно делают свои преступления. А сейчас ещё и поглупевший народ, в погоне за барышом, даже не поинтересуется, что ему за это будет. Разве мало теких примеров из недавнего прошлого? История девушки с коробкой и т. д. Уйдут глубже в подполье. Да им будет труднее совершать теракты. Но если часть диверсантов пока игнорируют технику безопастности, то потом таких совсем не будет. И органам работать будет труднее. Это конечно моё предложение только