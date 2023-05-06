Америка доигралась: Иран начал Охоту на Нефтяные Танкеры США
Угроза обострения – Иран и США начали охоту на нефтяные танкеры. Геоэнергетика Инфо
Военно-морские силы КСИР Ирана перехватили танкер под флагом Маршалловых островов, перевозивший сырую нефть для американского нефтяного гиганта Chevron. Несколькими днями ранее иранский танкер Suez Rajani, также шедший под флагом Маршалловых островов, был захвачен по решению суда США. В свою очередь, ВМС США обвинили Иран в нарушении прав судоходства в международных водах, назвав это «угрозой безопасности на море и мировой экономике». В пятницу появилась новая информация от компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, в которой утверждается, что мотивом Ирана в захвате груза Chevron была месть за предыдущие конфискации иранской нефти.
—————————————————————————————————————————
Политолог-американист Малек Дудаков https://t.me/malekdudakov
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #сша #иран #нефть #политика #байден #танкер #марцинкевич #политика