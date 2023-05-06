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Америка доигралась: Иран начал Охоту на Нефтяные Танкеры США

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Угроза обострения – Иран и США начали охоту на нефтяные танкеры. Геоэнергетика Инфо
Военно-морские силы КСИР Ирана перехватили танкер под флагом Маршалловых островов, перевозивший сырую нефть для американского нефтяного гиганта Chevron. Несколькими днями ранее иранский танкер Suez Rajani, также шедший под флагом Маршалловых островов, был захвачен по решению суда США. В свою очередь, ВМС США обвинили Иран в нарушении прав судоходства в международных водах, назвав это «угрозой безопасности на море и мировой экономике». В пятницу появилась новая информация от компании Ambrey, занимающейся вопросами безопасности на море, в которой утверждается, что мотивом Ирана в захвате груза Chevron была месть за предыдущие конфискации иранской нефти.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=myNOmAofbAQ
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