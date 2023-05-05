Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

ВСУ сбили свой “Байрактар” в центре Киева

17 0


Жаркая беспилотная неделя продолжается. После вчерашней зрады с прилетом беспилотника в крышу Сенатского двора, сегодня настала перемога в Киеве.



ВСУ официально признали факт уничтожения собственного "Байрактара" над Киевом, который упал на дом и вызвал пожар. Сослались на технические неполадки "Байрактара", мол сломался. Поэтому решили сбить прямо рядом с майданом. Решили свалить собственную тупость на турецкую технику. Видео уничтожения тут https://t.me/boris_rozhin/84710 Машина сбита немецкой ЗРК "Iris-T"

Все равно у ВСУ нет шансов догнать ВС РФ по сбитым Байрактарам.
Ну а так, ладно, слегка подсластили вчерашнюю пилюлю своей клоунадой в центре Киеве.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8334578.html
Метки: байрактар, бпла, всу, дроны, идиоты, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости с Украины за 18.03.2014
Донецк готовится к обороне
Какого цвета революцию приготовили США для России
Последние новости с Украины и Новороссии за 6 декабря 2014
С Днём Победы!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru