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Сейчас мирное соглашение – предательство России. Александр Артамонов

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Выступление доктора социальных наук Франции и Ватикана, военного эксперта Александра Артамонова на научно-просветительской конференции “Русский мир против глобального рейха”.

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#ДеньТВ #артамонов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=S8tpHgn-gSc
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