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Комиссары говорили только правду!

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Между тем на федеральном ТФ рассказывают о пользе комиссаров-коммунистов, которые говорили только правду и серьезно повышали боеспособность войск.

Это да, комиссары-коммунисты рулят. Но где ж их сейчас найти в таком кол-ве. Они же не из воздуха брались, а являлись продуктом деятельности партии большевиков, что в гражданскую, что в Великую Отечественную.

Ну а так то с тезисом Гурулева можно согласиться – необходимо усиливать роль политработников, которых необходимо готовить. Но есть серьезная проблема – советские комиссары и политработники опирались на коммунистическую идеологию, которая доводилась через них солдатским массам и офицерскому составу. В РФ же идеология официально запрещена. Можно нынешних замполитов переименовать в комиссаров и даже одеть в ретро-комиссарскую форму, выдав всем по маузеру. Но это будет копирование формы, а не содержания – главное, что и как именно эти новые комиссары будут доводить до личного состава. И тут мы возвращаемся к старой проблеме отсутствия государственной идеологии. Ну а переименовать то замполитов в комиссаров это несложно.

Ну а так конечно немного улыбательно наблюдать, как на федеральном ТВ, где комиссаров обычно поносили, после начала СВО стало возможным услышать про крутых комиссаров-коммунистов. Чтобы не говорили, но страна действительно меняется, хотя мавзолей все еще прячут за картонкой. Все таки война серьезно прочищает некоторые забившиеся поры государственного организма.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8335133.html
Метки: идеология, коммунисты, Россия, телевидение
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