ФСБ разгромила агентурную сетку ГУР в Крыму
ФСБ разгромила агентурную сетку ГУР в Крыму.
ФСБ раскрыла агентов главного управления разведки минобороны Украины, которые планировали серию терактов в Крыму. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец. Одного из участников террористической группы Машовец лично вербовал в Кракове весной 2022-го года.
По делу о подготовке терактов в Крыму задержаны члены украинской агентурной группы, граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.
У задержанных обнаружены 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки
Кроме того, вскрыт организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию. Бомбы "камуфлировали" под электроплиты.
Видео задержаний https://t.me/boris_rozhin/84524
За геноцид и теракты ООН должна признать киевский режим
террористическим, который подлежит ликвидации вместе со своими
подельниками.