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Война началась по расписанию, в 19 часов 00 минут 19.04.2027 года

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Война началась по расписанию, в 19 часов 00 минут 19.04.2027 года. При попытке объявить о полной независимости Тайваня, Си Цзиньпинь отдал приказ своим военных захватить остров силой.

Так начиналась легенда проведенного 19 апреля штабного учения Центра новой американской безопасности (CNAS) и специального комитета по Китаю, возглавляемого республиканцем Майком Галлахером.
Учения, разработанные экспертами данного центра своей целью ставили имитацию первой недели китайского вторжения. В рамках учений, члены комитета выступали в роли советников президента США по безопасности во время конфликта и должны были оценить, как США будут реагировать.

Результаты были отрезвляющие:

1.Потенциальные огромные экономические последствия для всего региона.
2. Гарантированное нарушение работы SWIFT
3. Морские перевозки в регионе станут не возможными, а логистические цепочки будут разрушены.
4. США на данный момент недопоставили Тайваню вооружений на 19 млрд. долларов.
5. Количества производимых дальнобойных ракет критически недостаточно.
6. Пополнение военных запасов Тайваня американцами станет невозможным после вторжения.
В конце Галлахер призвал серьезно отнестись к планам Си Цзиньпиня по захвату Тайваня.

P.S. Наши «заокеанские партнеры», даже не считают нужным скрывать свои хищнические планы в отношении Тайваня. Желаем нашим товарищам из Поднебесной быть готовыми к грядущим тяжелым испытаниям.

https://t.me/neinsider/85 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8328618.html
Метки: гегемонизм, империализм, Китай, кнр, ноак, прогностика, США, тайвань, учения
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